Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредны для мозга и памяти. Об этом сообщает издание Life.ru.

Опаснее всего для мозга, по словам медика, алкоголь. Спиртное оказывает негативное влияние на нервную систему и головной мозг.

Еще один вредный для мозга и памяти продукт - это сахар. Он повышает уровень глюкозы в крови и при переизбытке повреждает сосуды.