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1 час назад

Диетолог Соломатина перечислила опасные для мозга продукты

Мира Маркина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредны для мозга и памяти. Об этом сообщает издание Life.ru.

Опаснее всего для мозга, по словам медика, алкоголь. Спиртное оказывает негативное влияние на нервную систему и головной мозг.

Еще один вредный для мозга и памяти продукт - это сахар. Он повышает уровень глюкозы в крови и при переизбытке повреждает сосуды.

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Также диетолог призвала ограничить количество соли в рационе. Из-за ее переизбытка сосуды становятся жесткими. Это приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга и может спровоцировать геморрагический инсульт.

Ранее диетолог рассказала, когда питьевая вода может быть опасной.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
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