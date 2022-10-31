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2 часа назад

Диетолог назвала десять доступных продуктов для похудения

Мира Маркина

Сбросить лишние килограммы поможет не только физическая нагрузка, но и пересмотр питания. Диетолог Кэролин Ходжес рассказала изданию EatingWell до 10 продуктах, которые помогут похудеть.

Диетолог назвала десять доступных продуктов для похудения
Фото: unsplashunsplash

В свой привычный рацион Ходжес предлагает добавить яблоки, а также семена чиа. По словам эксперта, они обладают необходимой организму клетчаткой. Так две ложки семян удовлетворяют на 40% суточную потребность в этом углеводе. О крестоцветных овощах тоже не стоит забывать.

Богатая омега-3 рыба тоже должна быть в меню. Также врач посоветовала не отказываться от яиц, так как они являются источником белка. Их полезно есть на завтрак, чтобы он был сытным. Например, в паре с авокадо.

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Также специалист отмечает: цельнозерновые продукты в рационе снижают интерес к быстрым углеводам, а также сахару. Не будут лишними ферментированные продукты и небольшое количество фисташек – для иммунитета и нормального пищеварения.

“Исследования показывают, что эти симпатичные зеленые орешки могут защитить от диабета второго типа, укрепляют здоровье кишечника и нормализуют уровень холестерина”, — объясняет диетолог.

Чтобы побаловать себя, Ходжес советует есть темный шоколад с высоким содержанием какао.

Ранее “Рамблер” рассказывал о супах для похудения.

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