Диетолог назвала допустимое количество ложек меда в день

Мед можно есть без вреда для фигуры только в случае умеренного употребления. Об этом сообщила News.ru врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, в этом продукте высокое содержание сахара и фруктозы. Чтобы не набрать лишние килограммы специалист советует ограничиться двумя ложками в день.
Мед следует употреблять свежим для сохранения всех его полезных свойств, уточнила врач. Она также отметила, что этот продукт полезно есть в осенний период.
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