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3 часа назад

Диетолог Елена Соломатина назвала допустимое количество ложек меда в день

Катерина Саломе
Елена Соломатинаэксперт

Мед можно есть без вреда для фигуры только в случае умеренного употребления. Об этом сообщила News.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала допустимое количество ложек меда в день
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам эксперта, в этом продукте высокое содержание сахара и фруктозы. Чтобы не набрать лишние килограммы специалист советует ограничиться двумя ложками в день.

"От фруктозы можно быстро поправиться, тем более что в меде нет клетчатки. Тем, кто не хочет поправляться, с учетом всех сахаров можно съесть одну ложку меда перед сном с молочным продуктом, можно добавить в творог, максимум две ложки в течение дня"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Названы осенние продукты, в которых больше всего витаминов

Мед следует употреблять свежим для сохранения всех его полезных свойств, уточнила врач. Она также отметила, что этот продукт полезно есть в осенний период.

Ранее мы писали о том, что косметолог назвал продукты, провоцирующие прыщи.

Еда,Елена Соломатина,
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