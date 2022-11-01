Диетолог назвала допустимое количество ложек меда в день

"От фруктозы можно быстро поправиться, тем более что в меде нет клетчатки. Тем, кто не хочет поправляться, с учетом всех сахаров можно съесть одну ложку меда перед сном с молочным продуктом, можно добавить в творог, максимум две ложки в течение дня"

