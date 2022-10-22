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38 минут назад

Косметолог Выскуб назвал продукты, провоцирующие прыщи

Мария Каткова

Врач-косметолог Максим Выскуб назвал продукты, которые могут спровоцировать воспаления на лице. Об этом сообщает "Волгоградская правда".

Косметолог назвал продукты, провоцирующие прыщи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, некоторые продукты повышают содержание холестерина и глюкозы в крови, что провоцирует появление сального жира.

Выскуб призвал людей, склонным к высыпаниям, придерживаться нескольких правил в употреблении пищи. Во-первых, им нужно сократить употребление углеводов и насыщенных жиров. Во-вторых, необходимо полностью отказаться от продуктов с добавленным сахаром.

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У некоторых людей прыщи могут появляться из-за коровьего молока, а точнее из-за гормонов и лактозы. При этом, от кисломолочных продуктов косметолог отказываться не рекомендует. Также необходимо сократить употребление алкоголя, так как он провоцирует воспаление сальных желез.

Ранее сообщалось, что диетолог заявил, что рис может стать причиной диабета.

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