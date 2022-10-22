Косметолог назвал продукты, провоцирующие прыщи

Врач-косметолог Максим Выскуб назвал продукты, которые могут спровоцировать воспаления на лице. Об этом сообщает "Волгоградская правда".

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По словам эксперта, некоторые продукты повышают содержание холестерина и глюкозы в крови, что провоцирует появление сального жира.

Выскуб призвал людей, склонным к высыпаниям, придерживаться нескольких правил в употреблении пищи. Во-первых, им нужно сократить употребление углеводов и насыщенных жиров. Во-вторых, необходимо полностью отказаться от продуктов с добавленным сахаром.

У некоторых людей прыщи могут появляться из-за коровьего молока, а точнее из-за гормонов и лактозы. При этом, от кисломолочных продуктов косметолог отказываться не рекомендует. Также необходимо сократить употребление алкоголя, так как он провоцирует воспаление сальных желез.