Как проверить качество молока дома

Некоторые недобросовестные производители вместо того, чтобы продавать людям настоящее пастеризованное молоко, создают подделку. По вкусу она может ничем не отличаться от обычного молока, но для организма этот напиток в несколько раз опаснее. В нем больше сахара и консервантов, но зато он отлично подойдет людям с непереносимостью лактозы. О том, как отличить поддельное молоко от настоящего — в материале “Рамблера”.

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Если молоко жирное, то увидите белые точки

Этот способ проверки подойдет только для молока с высоким процентом жирности. Если вы покупаете нежирное молоко, то не пытайтесь воспользоваться этим способом. Иначе все молоко вам покажется подделкой.

Налейте молоко в стакан и размешайте его так, чтобы оно билось о стенки стакана. Можно просто поболтать напитком в стакане. На стенках должны оставаться белые пятна, и они будут свидетельствовать о том, что молоко — настоящее. Они показывают, что у напитка есть жирность. Соответственно это молоко пригодно к употреблению.

Смешайте молоко и воду

Возьмите стакан и налейте туда теплую воду. Она должна быть комнатной температуры. Воды должно быть ½ стакана. В этот же стакан налейте молоко, немного размешайте и поставьте на ровную поверхность на пять минут. Настоящее молоко будет большей плотности, чем вода, поэтому опустится на дно стакана. Поддельное молоко растворится и сделает воду белой.

Капля йода