Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Как проверить качество молока дома

Мария Каткова

Некоторые недобросовестные производители вместо того, чтобы продавать людям настоящее пастеризованное молоко, создают подделку. По вкусу она может ничем не отличаться от обычного молока, но для организма этот напиток в несколько раз опаснее. В нем больше сахара и консервантов, но зато он отлично подойдет людям с непереносимостью лактозы. О том, как отличить поддельное молоко от настоящего — в материале “Рамблера”.

Как проверить качество молока дома
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если молоко жирное, то увидите белые точки

Этот способ проверки подойдет только для молока с высоким процентом жирности. Если вы покупаете нежирное молоко, то не пытайтесь воспользоваться этим способом. Иначе все молоко вам покажется подделкой.

Как проверить помаду на наличие свинца и уберечь здоровье

Налейте молоко в стакан и размешайте его так, чтобы оно билось о стенки стакана. Можно просто поболтать напитком в стакане. На стенках должны оставаться белые пятна, и они будут свидетельствовать о том, что молоко — настоящее. Они показывают, что у напитка есть жирность. Соответственно это молоко пригодно к употреблению.

Смешайте молоко и воду

Возьмите стакан и налейте туда теплую воду. Она должна быть комнатной температуры. Воды должно быть ½ стакана. В этот же стакан налейте молоко, немного размешайте и поставьте на ровную поверхность на пять минут. Настоящее молоко будет большей плотности, чем вода, поэтому опустится на дно стакана. Поддельное молоко растворится и сделает воду белой.

Капля йода

Налейте молоко в стакан и добавьте в него каплю йода, а затем размешайте. Йод также можно нанести на ватную палочку и размешать в стакане. После того, как вы размешаете йод, молоко должно стать желтоватого оттенка. Это будет настоящее молоко. Подделка же станет синего или фиолетового цвета.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители