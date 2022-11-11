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1 час назад

Диетолог Бобровский рассказал, как выбрать полезный хлеб

Мира Маркина

Диетолог Андрей Бобровский в беседе с "ФедералПресс" рассказал, как выбрать полезный хлеб. По словам эксперта, обращать внимание стоит на цельнозерновые продукты:

Диетолог Бобровский рассказал, как выбрать полезный хлеб
Фото: UnsplashUnsplash

"Здесь важно опираться не на внешний вид и не на красивые названия. Часто хлеб просто посыпают, например, семенами подсолнечника, и люди считают его цельнозерновым, но это не так".

Хлеб наносит только вред: правда или миф

Как отметил медик, на упаковке изделия должно быть четко прописано "цельнозерновой хлеб" или "из цельнозерновой муки":

"Иные названия зерен не должны вводить в заблуждение. Более того, цвет цельнозернового хлеба не обязательно должен быть темным, он может быть и светлым, как у изделий из муки высшего сорта. Нужно искать на упаковке именно упомянутые слова".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему не нужно есть хлеб с мясом.

Еда,Андрей Бобровский,
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