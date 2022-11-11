Диетолог Бобровский рассказал, как выбрать полезный хлеб

Диетолог Андрей Бобровский в беседе с "ФедералПресс" рассказал, как выбрать полезный хлеб. По словам эксперта, обращать внимание стоит на цельнозерновые продукты:
"Здесь важно опираться не на внешний вид и не на красивые названия. Часто хлеб просто посыпают, например, семенами подсолнечника, и люди считают его цельнозерновым, но это не так".
Как отметил медик, на упаковке изделия должно быть четко прописано "цельнозерновой хлеб" или "из цельнозерновой муки":
"Иные названия зерен не должны вводить в заблуждение. Более того, цвет цельнозернового хлеба не обязательно должен быть темным, он может быть и светлым, как у изделий из муки высшего сорта. Нужно искать на упаковке именно упомянутые слова".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему не нужно есть хлеб с мясом.