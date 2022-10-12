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1 час назад

Диетолог Русакова призвала не есть хлеб с мясом

Мария Каткова

Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, с какими заболеваниями нельзя употреблять хлеб. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она отметила, что худеющим не нужно беспокоиться об употреблении хлеба. По ее словам, одного-двух кусочков достаточно, чтобы не поправиться. Также она призвала не вводить в пищу ржаной хлеб людям, у которых есть проблемы с ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь.

Почему хлеб в кухонном шкафу плесневеет

Стоит обращать внимание на состав хлеба. Русакова отметила, что в промышленные батоны добавляют много соли, а в белом хлебе содержится много крахмала и углеводов.

Эксперт призвала не употреблять хлеб в сочетании с картофелем, так как в этих продуктах содержится много крахмала. Также его не стоит совмещать с мясом, так как такая комбинация ухудшает пищеварение.

Ранее сообщалось, что выяснилось, сколько хлеба можно есть в день.

Еда,Видео,Дарья Русакова,
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