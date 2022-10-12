Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, с какими заболеваниями нельзя употреблять хлеб. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она отметила, что худеющим не нужно беспокоиться об употреблении хлеба. По ее словам, одного-двух кусочков достаточно, чтобы не поправиться. Также она призвала не вводить в пищу ржаной хлеб людям, у которых есть проблемы с ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь.

Стоит обращать внимание на состав хлеба. Русакова отметила, что в промышленные батоны добавляют много соли, а в белом хлебе содержится много крахмала и углеводов.

Эксперт призвала не употреблять хлеб в сочетании с картофелем, так как в этих продуктах содержится много крахмала. Также его не стоит совмещать с мясом, так как такая комбинация ухудшает пищеварение.