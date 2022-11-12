Как определить полезные и вредные сосиски

Соски обожают люди по всему миру, потому что они спасают, когда времени на готовку нет. Действительно, сосиски выручают, когда нужно утолить голод, но полезны ли они и как их выбирать. Расскажет "Рамблер".

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Для начала качественную сосиску можно попробовать определить и по внешним признакам. Понятно, что важно оценить визуальную составляющую продукта и срок годности, но также нужно оценить и состав, чтобы случайно не купить мясной суррогат с большим содержанием крахмала.

Как выбрать сосиску

Оцените состав сосиски, важно, чтобы она не состояла сплошь из добаков вкуса и красителей.

Хорошая сосиска должна быть упругой с плотной оболочкой.

Бульонные и жировые отеки говорят о том, что продукт изготовлен из дешевого мяса с большим количеством жира или производитель переборщил с водой.

Яркий розовый или красный цвет говорят о том, что производитель переборщил с красителем, темный – с консервантами. Лучше остановить свой выбор на бледной и сероватой сосиске: скорее всего, именно она и будет натуральной.

Сосиски во время варки пухнут и начинают разваливаться на глазах – значит большую часть состава занимает крахмал.

Поджаренная или приготовленная в микроволновке сосиска сморщилась или вздулась, значит в изделии есть вода или каррагинан, добавка, способная вызвать аллергию.

Если при варке вода окрашивается, значит в состав мясных изделий добавили красители.