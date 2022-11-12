Как определить полезные и вредные сосиски

Соски обожают люди по всему миру, потому что они спасают, когда времени на готовку нет. Действительно, сосиски выручают, когда нужно утолить голод, но полезны ли они и как их выбирать. Расскажет "Рамблер".
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Для начала качественную сосиску можно попробовать определить и по внешним признакам. Понятно, что важно оценить визуальную составляющую продукта и срок годности, но также нужно оценить и состав, чтобы случайно не купить мясной суррогат с большим содержанием крахмала.
Как выбрать сосиску
- Оцените состав сосиски, важно, чтобы она не состояла сплошь из добаков вкуса и красителей.
- Хорошая сосиска должна быть упругой с плотной оболочкой.
- Бульонные и жировые отеки говорят о том, что продукт изготовлен из дешевого мяса с большим количеством жира или производитель переборщил с водой.
- Яркий розовый или красный цвет говорят о том, что производитель переборщил с красителем, темный – с консервантами. Лучше остановить свой выбор на бледной и сероватой сосиске: скорее всего, именно она и будет натуральной.
- Сосиски во время варки пухнут и начинают разваливаться на глазах – значит большую часть состава занимает крахмал.
- Поджаренная или приготовленная в микроволновке сосиска сморщилась или вздулась, значит в изделии есть вода или каррагинан, добавка, способная вызвать аллергию.
- Если при варке вода окрашивается, значит в состав мясных изделий добавили красители.
Кстати, если вы не хотите есть сосиски из мяса, можно легко заменить их растительной альтернативой из сои. Вопреки всем мифам, если их состав чистый, то хи вполне можно назвать полезными.