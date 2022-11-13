Если вы внимательно читаете этикетку товара и скептически относитесь к Е-добавкам, оставляя продукты с их содержанием на полке в магазине, возможно, вы зря отказываетесь от любимой еды.

На самом деле, в составе каждого продукта присутствуют Е-добавки, ведь это всего лишь международные коды. Так, например, пектин, который не представляет опасности, проходит под кодом Е-440, а яблочная кислота — это Е-269. Продукты с Е-добавками в составе настораживают многих людей из-за навязчивых рекламных обещаний, но многие из них не наносят никакого вреда организму и бояться их не надо.