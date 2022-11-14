Диетолог Соломатина назвала самые полезные супы

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о самых полезных супах.
По словам медика, наибольшую пользу здоровью способны принести овощные супы, а также супы на бульоне:
"Полезными могут быть самые разные супы-пюре. Какие-то из них более полезные, какие-то — менее, но все они являются хорошими. Либо супы на бульоне из птицы, рыбы, курицы, кролика, нежирной телятины".
Среди холодных полезных супов Соломатина выделила гаспачо и окрошку.
Врач также отметила, что некоторые супы можно употреблять в любое время суток, но и есть те, которые лучше усваиваются во второй половине дня:
"С утра у многих желудочно-кишечный тракт еще не проснулся, поэтому наваристые супы на мясном бульоне лучше не есть в это время. Хотя, если используется легкий мясной бульон, можно есть утром и вечером вместо ужина, ничего страшного в этом нет. Если суп вегетарианский, вроде рагу, но с водой, его можно есть в любое время".
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