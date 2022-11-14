Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
43 минуты назад

Диетолог Соломатина назвала самые полезные супы

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о самых полезных супах.

Диетолог Соломатина назвала самые полезные супы
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, наибольшую пользу здоровью способны принести овощные супы, а также супы на бульоне:

"Полезными могут быть самые разные супы-пюре. Какие-то из них более полезные, какие-то — менее, но все они являются хорошими. Либо супы на бульоне из птицы, рыбы, курицы, кролика, нежирной телятины".

Среди холодных полезных супов Соломатина выделила гаспачо и окрошку.

Нутрициолог Афинская посоветовала овощные супы для похудения

Врач также отметила, что некоторые супы можно употреблять в любое время суток, но и есть те, которые лучше усваиваются во второй половине дня:

"С утра у многих желудочно-кишечный тракт еще не проснулся, поэтому наваристые супы на мясном бульоне лучше не есть в это время. Хотя, если используется легкий мясной бульон, можно есть утром и вечером вместо ужина, ничего страшного в этом нет. Если суп вегетарианский, вроде рагу, но с водой, его можно есть в любое время".

Ранее "Рамблер" рассказывал о секретах приготовления горохового супа от шеф-поваров.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители