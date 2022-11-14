Диетолог Соломатина назвала самые полезные супы

"С утра у многих желудочно-кишечный тракт еще не проснулся, поэтому наваристые супы на мясном бульоне лучше не есть в это время. Хотя, если используется легкий мясной бульон, можно есть утром и вечером вместо ужина, ничего страшного в этом нет. Если суп вегетарианский, вроде рагу, но с водой, его можно есть в любое время".