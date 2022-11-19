Как приготовить пышные сырники

Простое, казалось бы, блюдо нередко выходит не совсем удачным. Сырники иногда так и норовят стать простыми творожными лепешками, лишенными всякой пышности. А все потому, что в процессе приготовления необходимо учитывать нюансы. Некоторыми секретами делится «Рамблер».

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Для начала необходимо выбрать правильный творог. Если вы хотите, чтобы сырники получились пышными, ни в коем случае не берите обезжиренный и слишком жидкий творог. Отдать предпочтение стоит отдать продукту сухому, рассыпчатому с жирностью от 5 до 9%.

Обязательно перетрите творог через мелкое сито или взбейте блендером. Так вы насытите продукт воздухом и сырники не будут «опадать».

Если вы готовите сырники с пшеничной мукой, попробуйте заменить ее часть кукурузным или картофельным крахмалом. Сырники будут лучше держать форму. Кстати, муку вполне можно заменить манкой.

Тесту для сырников необходимо дать постоять некоторое время, чтобы ингредиенты «подружились» между собой. Идеальный вариант: приготовить тесто вечером, оставить его на ночь в холодильнике, а с утра приступать к выпеканию сырников.

Воспользуйтесь этими советами и готовьте сырники по любимым рецептам. У вас обязательно все получится!

Рецепт классических сырников:

Ингредиенты:

Творог – 540 г

Мука – 80 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 50 г

Соль – щепотка

Ванильный сахар - вкусу

Растительное масло для жарки