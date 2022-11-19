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3 часа назад

Как приготовить пышные сырники

Мария Кимакович

Простое, казалось бы, блюдо нередко выходит не совсем удачным. Сырники иногда так и норовят стать простыми творожными лепешками, лишенными всякой пышности. А все потому, что в процессе приготовления необходимо учитывать нюансы. Некоторыми секретами делится «Рамблер».

Как приготовить пышные сырники
Фото: unsplashunsplash

Для начала необходимо выбрать правильный творог. Если вы хотите, чтобы сырники получились пышными, ни в коем случае не берите обезжиренный и слишком жидкий творог. Отдать предпочтение стоит отдать продукту сухому, рассыпчатому с жирностью от 5 до 9%.

Обязательно перетрите творог через мелкое сито или взбейте блендером. Так вы насытите продукт воздухом и сырники не будут «опадать».

Если вы готовите сырники с пшеничной мукой, попробуйте заменить ее часть кукурузным или картофельным крахмалом. Сырники будут лучше держать форму. Кстати, муку вполне можно заменить манкой.

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Тесту для сырников необходимо дать постоять некоторое время, чтобы ингредиенты «подружились» между собой. Идеальный вариант: приготовить тесто вечером, оставить его на ночь в холодильнике, а с утра приступать к выпеканию сырников.

Воспользуйтесь этими советами и готовьте сырники по любимым рецептам. У вас обязательно все получится!

Рецепт классических сырников:

Ингредиенты:

  • Творог – 540 г
  • Мука – 80 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 50 г
  • Соль – щепотка
  • Ванильный сахар - вкусу
  • Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
  1. Творог перетереть через мелкое сито.
  2. Добавить яйцо, сахар, соль. Ванильный сахар, если используете, добавить тоже на этом этапе. Все тщательно перемешать.
  3. Просеять муку через сито, постепенно добавляя к творогу.
  4. Тщательно перемешать тесто и оставить постоять хотя бы минут 20.
  5. Присыпать рабочую поверхность мукой и формировать небольшие сырники.
  6. Обвалять в муке с обеих сторон и отправить жариться на разогретую и смазанную маслом сковороду.
  7. Жарить с обеих сторон до появления румяной корочки.
  8. Готовые сырники сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее мало, а затем подавать к столу с любимыми.
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