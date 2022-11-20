Фейхоа считаются рекордсменами по содержанию йода. Дефицит минерала испытывает каждый второй россиянин, так что к продукту точно стоит присмотреться. "Рамблер" расскажет, как правильно есть фейхоа.

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Плоды фейхоа кисло-сладкие и вкус их достаточно необычный. Кому-то они напоминают ананас, кому-то землянику с киви. Однако специфический привкус йода вы все равно ощутите.

Пользу приносят только спелые плоды, хотя собирают их недозрелыми. Фейхоа, как и бананы, дозревают уже после сбора в процессе хранения. Так что можно смело брать твердые плоды и ждать, пока они дозреют дома.

В Европе фрукт едят исключительно со шкуркой, нарезая в салат вместе с пекинской капустой и огурцами. А в России чаще всего плод сначала очищают как картошку или разрезают фейхоа и едят содержимое ложкой.

Обычно из фейхоа готовят полезные смеси с орехами и сухофруктами, перетирают с лимоном, добавляют в тертую массу немного меда или орехов.