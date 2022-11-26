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1 час назад

5 продуктов, которые являются источником скрытой соли

Даша Краснова

Все мы думаем, что питаемся правильно и стараемся выбирать только качественные продукты. Однако никакие санитарные нормы не регулируют использование соли в пищевых производствах.

5 продуктов, которые являются источником скрытой соли
Фото: unsplashunsplash

Более того, производители редко указывают на упаковках количество соли, хотя в больших количествах она может нанести вред здоровью. "Рамблер" расскажет про 5 продуктов, в которых есть скрытая соль.

  • Рекомендуемая норма употребления соли в день — 4 г (1600 мг натрия), при этом в среднем мы съедаем около 10 г в сутки.

Хлеб

При производстве соль и натрий повышают эластичность клейковины, что помогает хлебу сохранить форму. Также натрий используется в качестве разрыхлителя — без его добавления хлеб сильно крошится. По исследованию Роскачества, в «Бородинском» 0,9–2,2 г соли на 100 г. А в «Дарницком» до 3 г на 100 г.

Сыр

В 100 грамма сыра содержится от 1,5-2 грамм соли, в зависимости от сорта сыра. Достаточно съесть пару бутербродов из хлеба с сыром, то можно практически удовлетворить суточную норму соли.

Завтраки

Готовые к употреблению завтраки — еще одна группа продуктов со скрытым избытком натрия. Например, в 100 г кукурузных хлопьев содержится от 660 до 730 мг натрия, а в одной порции овсянки быстрого приготовления — до 365 мг.

Почему в пищу употребляют именно поваренную соль

Соусы

В среднем около грамма соли на 100 грамм продукта! К таким продуктам относятся еще и соевые соусы, горчица. На упаковке майонеза указано значение в 0,4 г. натрия

Сосиски

В них содержится около 1 грамма соли на 100 г! Достаточно всего съесть несколько сосисок с соусом и суточная норма употребления соли перевалила на границу нормы. То же самое касается и колбасных изделий.

Что делать

Не увлекайтесь едой навынос или в кафе, не налегайте на полуфабрикаты, чипс и фастфуд. Старайтесь не перебарщивать с соусами. И перестаньте солить еду!

Еда,
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