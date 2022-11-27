“Быка за рога”: лучший рецепт пастушьего пирога

“Пастуший пирог” – сытное блюдо, которое представляет собой гибрид пирога и картофельной запеканки. Но при этом вам не нужно тратить на него много времени, а также покупать какие-то изысканные продукты для приготовления. А вкусовые качества “пирога без теста” поражают даже гурманов. Как его приготовить, читайте у “Рамблера”.

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Ингредиенты

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У жителей британских островов на протяжении десятков лет складывалась традиция готовить “воскресное жаркое”. Времени на это блюдо у хозяек уходило немало. Но и готовили его огромными порциями. Чтобы не выбрасывать остатки еды после “выходных” пирушек, женщины научились делать из картофеля и тушеного мяса пирог. Поэтому ингредиенты этого блюда можно найти почти в каждом доме.

Говяжий фарш – 400 гр

Половина упаковки бекона – 150 гр

Лук и чеснок – по вкусу

Помидоры – два плода

Болгарский перец – один маленький

Любимая зелень – небольшой пучок

Консервированная красная фасоль – половина стандартной банки

Любимый острый соус – по вкусу

Картофель – пять корнеплодов среднего размера

Сыр (в идеале чеддер, но подойдет любой твердый) – 80-100 гр

Приготовление

Снимите с картофеля кожуру, нарежьте его крупными кусочками и опустите их в кастрюлю с холодной, слегка подсоленной водой. Далее поставьте тару на огонь, чтобы картошка сварилась. А пока займитесь начинкой.

Нарежьте все ингредиенты произвольно (кроме картошки, фасоли и сыра). Обжарьте их, можно на небольшом количестве растительного масла. Спустя 10-15 минут добавьте в смесь овощей и фарша фасоль, любимые специи и острый соус. Влейте стакан горячей воды и тушите начинку будущего пирога до густого состояния.

Картофель после закипания следует варить около 15-20 минут. Если вы не уверены в его готовности, лучше попробуйте небольшой кусочек. Из недоваренного картофеля не получится пюре нужной консистенции.

Когда картофель сварится, слейте воду, но не всю. Сохраните в отдельной таре примерно половину стакана. Возьмите толкушку и начните готовить пюре. По желанию на этом этапе можно добавить молоко или сливки, сливочное масло. Если вам нужен более постный и менее жирный вариант, используйте воду из-под картофеля. Но помните, что пюре должно получиться густым.

Собираем пирог. Немного больше половины пюре выложите в форму так, чтобы получился толстый слой с бортиками. Выложите начинку. “Укройте” ее сверху оставшимся пюре. Можно выложить на него немного сливочного масла для красивого колера.

Форму с пирогом поставьте в предварительно разогретую духовку (до 180 градусов), на 25-30 минут. Пока блюдо готовится, натрите сыр. Посыпьте им пирог примерно за пять-десять минут до того, как прозвенит таймер. Этого будет достаточно для того, чтобы сыр в духовке подрумянился, подплавился, но не превратился в жесткую корочку.