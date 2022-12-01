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3 часа назад

Найден способ сделать мучные продукты полезными

Мира Маркина

Любимая выпечка может стать полезной в будущем благодаря открытию ученых из Мельбурнского королевского технологического института. Результаты их работы опубликованы на портале учреждения.

Найден способ сделать мучные продукты полезными
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые создали пищевую добавку из природных крахмалов из пшеницы, кукурузы и маниоки. Ее назвали FiberX. Такая “искусственная” клетчатка ферментируется в организме человека как натуральная, благотворно влияет на пищеварительный процесс и позволяет контролировать уровень сахара в крови.

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Авторы открытия уверены, что FiberX можно добавлять в мучные изделия, низкокалорийную пищу, а также продукты с низким гликемическим индексом. Ведь добавка никак не отражается на их вкусе и текстуре. Но при этом продукт обогащается клетчаткой.

Еще один плюс разработки мельбурнских ученых – это возможность найти применение огромному количеству отходов, которые появляются вследствие производства растительного белка.

Ранее “Рамблер” рассказывал о принципах и особенностях рационального питания.

Еда,
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