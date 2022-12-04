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2 часа назад

Почему есть кашу на завтрак на самом деле вредно

Даша Краснова

Каждый россиянин знает с самого детства, что есть кашу по утрам правильно и полезно. Желудок скажет вам спасибо, если вы порадуете его сытным завтраком. Но так ли это на самом деле? Читайте в материале "Рамблера".

Почему есть кашу на завтрак на самом деле вредно
Фото: unsplashunsplash

По законом правильного питания, продукты, которые мы едим утром, должны снабжать организм медленными углеводами. Однако есть чистую кашу с утра совсем не полезно. Так как здоровый завтрак должен быть сбалансированным, а именно белково-жировым, с достаточным содержанием клетчатки.

Белок — главный строительный материал организма, основа ДНК, клеток и тканей, а также ферментов и гормонов. К тому же, довольно трудно добрать необходимое количество белка и тренера советуют включать его в каждый прием пищи.

Плотный завтрак или плотный ужин: что на самом деле полезнее

А каша с утра — это набор углеводов, который может к тому же обернуться плохо для тех, кто сидит на диете. Также блюдо провоцируют выброс инсулина в кровь. Уже через два часа уровень сахара в крови падает и возникает неконтролируемое чувство голода. Об этом в своих социальных сетях рассказала гастроэнтеролог Елена Евдокимова.

Лучше всего завтракать яичницей, салатом с авокадо, кусочком цельнозернового хлеба и рыбой. Если вы все-таки предпочитаете кашу, добавляйте к ней орехи, фрукты и йогурт. И, конечно, яичницу.

А сухие завтраки и вовсе опасны! В их составе вы найдете большое количество сахаров, подсластителей, усилителей вкуса, ароматизаторов и других вредных добавок.

Еда,Елена Евдокимова,
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