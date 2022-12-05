Как сохранить открытое шампанское

Многие убеждены, что выпивать шампанское стоит в первые часы после откупоривания бутылки. В противном случае, пузырьки исчезнут, и допивать такое шампанское уже вряд ли захочется. Однако существует способ, который поможет вам сохранить напиток, если всю бутылку за раз выпить не удалось. Подробнее об этом лайфхаке – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Несколько лет назад на просторах интернета появился лайфхак под кодовым названием "ложка вместо пробки". Его авторы уверяли, что если вставить в горлышко открытой бутылки ложку или вилку, шампанское не потеряет своих вкусовых свойств. Объясняли это тем, что металл внутри холодильника создает ледяную воздушную пробку, которая препятствует испарению углекислого газа.

Те, кто опробовал лайфхак, признавались, что он отлично работает. Но вскоре эксперт по игристому Тайсон Стелзер рассказал, что это всего лишь самовнушение. По словам Стелзера, в холодильнике шампанское может сохранять свои свойства в течение нескольких дней, и столовые приборы тут не причем.

Эксперт по вину и сыру Джессика Саммер согласна со Стелзером. Саммер также подчеркивает, что лучший способ сохранить газ в напитке – это холод. Лучше всего хранить шампанское и игристые вины при температуре от 6 до 10 градусов. Такая температура позволит им еще несколько дней сохранять свои свойства.

Кроме того, Саммер советует не трясти бутылку перед открытием. В ходе такой манипуляции испаряется больше пузырьков. Вдобавок к этому важно помнить, что "пережить" хранение в открытой бутылке могут только качественные вина.