Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать молоко

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему с некоторыми продуктами не стоит сочетать молоко. Ее слова цитирует издание "Москва 24".
Соломатина рассказала, что при совместном употреблении молока и рыбы или овощей может быть спровоцирована неприятная реакция желудочно-кишечного тракта, что приведет к диарее.
Она отметила, что многие зачастую предпочитают пить молоко вприкуску с белым хлебом или какой-либо булочкой, что вероятнее всего приведет к проблемам с пищеварением и метеоризму.
Она посоветовала пить молоко отдельно от всего остального и воспринимать как самостоятельный прием пищи. На крайний случай можно совместить употребление молока с ягодами. Однако стоит выбирать не кислые, чтобы напиток не свернулся.
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