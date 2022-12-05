Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
12 минут назад

Диетолог Соломатина рассказала, с чем нельзя сочетать молоко

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему с некоторыми продуктами не стоит сочетать молоко. Ее слова цитирует издание "Москва 24".

Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать молоко
Фото: UnsplashUnsplash

Соломатина рассказала, что при совместном употреблении молока и рыбы или овощей может быть спровоцирована неприятная реакция желудочно-кишечного тракта, что приведет к диарее.

Она отметила, что многие зачастую предпочитают пить молоко вприкуску с белым хлебом или какой-либо булочкой, что вероятнее всего приведет к проблемам с пищеварением и метеоризму.

Кишечные бактерии могут сильнее влиять на человека, чем его генетика

«В молоке есть белок, который в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию».
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Она посоветовала пить молоко отдельно от всего остального и воспринимать как самостоятельный прием пищи. На крайний случай можно совместить употребление молока с ягодами. Однако стоит выбирать не кислые, чтобы напиток не свернулся.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой напиток снижает риск развития рака.

Еда,Елена Соломатина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители