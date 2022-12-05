Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать молоко

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему с некоторыми продуктами не стоит сочетать молоко. Ее слова цитирует издание "Москва 24".

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Соломатина рассказала, что при совместном употреблении молока и рыбы или овощей может быть спровоцирована неприятная реакция желудочно-кишечного тракта, что приведет к диарее.

Она отметила, что многие зачастую предпочитают пить молоко вприкуску с белым хлебом или какой-либо булочкой, что вероятнее всего приведет к проблемам с пищеварением и метеоризму.

«В молоке есть белок, который в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию». Елена Соломатина Врач-диетолог

Она посоветовала пить молоко отдельно от всего остального и воспринимать как самостоятельный прием пищи. На крайний случай можно совместить употребление молока с ягодами. Однако стоит выбирать не кислые, чтобы напиток не свернулся.