Диетолог рассказала, как правильно пить цитрусовые соки

Цитрусовые соки полезны для здоровья, если употреблять их с умом. О том, как правильно их пить, рассказала в беседе с "Секретом фирмы" врач-диетолог Юлия Чехонина.

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По словам эксперта, лучше всего употреблять цитрусовые соки с утра, так как они обладают бодрящим эффектом, но не натощак. При этом важно пить именно свежеприготовленные напитки, уточнила специалист.

"Такой сок лучше не делать впрок. Свежевыжатый сок начинает терять свои полезные свойства уже через 15 минут. Поэтому схема проста: захотел сока — выжал — сразу выпил", — пояснила доктор.

Врач рекомендует смешивать цитрусовые соки с другими компонентами, такими как сироп шиповника или лайм. Такой микс, по словам диетолога, станет настоящей витаминной бомбой.