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3 часа назад

Как реанимировать продукты, если истекает срок годности

Мира Маркина

Если продукты покрылись плесенью, белым налетом, липким слоем или приобрели неприятный запах, от них стоит избавиться. В противном случае, вы рискуете здоровьем. Но если еда только начинает терять товарный вид, и срок годности еще не истек, ее можно спасти. Подробнее – в материале "Рамблера".

Как реанимировать продукты, если истекает срок годности
Фото: UnsplashUnsplash

Фрукты и овощи

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Яблоки, огурцы, морковь и помидоры со временем начали сморщиваться? Не беда: положите их на два часа в подсоленную холодную воду. Соль не повлияет на вкус продуктов, но после такой "ванночки" они вновь станут гладкими.

Морковь, редис и сельдерей снова станут аппетитными и хрустящими, если на час оставить их в миске с холодной водой и ломтиками сырого картофеля.

Сыр

Отправьте засохший кусок сыра в теплое молоко на 1,5-2 часа. По прошествии времени сыр вновь станет мягким.

Кроме того, затвердевший сыр можно натереть на терке, положить в полиэтиленовый пакет и посыпать им макароны. А если смешать такой сыр в блендере с небольшим количеством молока, получится соус для пасты или ризотто.

Хлеб

Высохший хлеб станет мягким, если обернуть его в бумажную салфетку и подержать в микроволновке несколько минут.

Другой вариант: нарежьте хлеб на кубики и обжаривайте на разогретой сухой сковороде. Такие сухарики можно добавить в салаты или супы. А если обжарить сухари в соли и специях, их можно будет употреблять в качестве снеков.

Еда,
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