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1 час назад

Эндокринолог Зяблова перечислила продукты для укрепления сосудов

Рамблер

Эластичность и целостность сосудов сохраняется, если человек не злоупотребляет пищей-источником холестерина и добавляет в свой рацион полезные продукты. Какие относятся к последним, “Газете.Ru” перечислила врач-эндокринолог Елена Зяблова.

Эндокринолог перечислила продукты для укрепления сосудов
Фото: UnsplashUnsplash

Витамины с высоким содержанием витамина С помогут сохранить сосуды здоровыми, отмечает врач.

“В рацион полезно включать щавель, гречку, бобы, рыбу. Гречка и другие каши помогают снизить уровень холестерина в крови”, – объяснила медик.

Названы три полезных для мозга продукта

Богатую омега-3 рыбу и авокадо тоже следует добавлять в рацион. Она несет пользу не только сердечно-сосудистой системе, но и костной ткани. Вареные яйца (но не более шести в неделю) тоже можно есть вопреки мифу об их опасности, отметила врач.

Для здоровья одной из самых важных систем организма пригодятся и тонизирующие ягоды – малина, земляника, калина, черника, брусника, клюква.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как поддержать организм после корпоратива.

Здоровье,
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