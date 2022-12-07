Эндокринолог перечислила продукты для укрепления сосудов

Эластичность и целостность сосудов сохраняется, если человек не злоупотребляет пищей-источником холестерина и добавляет в свой рацион полезные продукты. Какие относятся к последним, “Газете.Ru” перечислила врач-эндокринолог Елена Зяблова .

Богатую омега-3 рыбу и авокадо тоже следует добавлять в рацион. Она несет пользу не только сердечно-сосудистой системе, но и костной ткани. Вареные яйца (но не более шести в неделю) тоже можно есть вопреки мифу об их опасности, отметила врач.