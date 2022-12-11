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35 минут назад

Имам в обмороке: легкая турецкая закуска для новогоднего стола

Мира Маркина

Имам в обмороке – популярное блюдо турецкой кухни, которое станет отличной легкой закуской к новогоднему столу.

Имам в обмороке: легкая турецкая закуска для новогоднего стола
Фото: UnsplashUnsplash

Существует несколько версий происхождения названия блюда. По одной из них, Имам женился на дочери купца, и 12 дней она готовила ему фаршированные баклажаны. Но на 13-й день лакомство Имаму не преподнесли, и он так расстроился, что упал в обморок.

Рецепт фаршированных баклажанов ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты:

  • баклажан - 1 шт.;
  • помидор - 1 шт.;
  • чеснок - 4 зубчика;
  • лук
  • зелень
  • растительное масло

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Приготовление

1. Разрежьте баклажан пополам и достаньте внутреннюю мякоть. Посыпьте баклажанные лодочки солью.

2. Нарежьте мелким кубиком помидор, чеснок, лук и внутреннюю мякоть баклажана.

3. Перемешайте измельченные овощи и посолите.

4. Промойте лодочки баклажана от соли, а затем положите в них начинку. Сверху полейте растительным маслом.

5. Отправьте баклажаны в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

6. Готовые баклажаны посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!

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