Имам в обмороке: легкая турецкая закуска для новогоднего стола

Имам в обмороке – популярное блюдо турецкой кухни, которое станет отличной легкой закуской к новогоднему столу.
Существует несколько версий происхождения названия блюда. По одной из них, Имам женился на дочери купца, и 12 дней она готовила ему фаршированные баклажаны. Но на 13-й день лакомство Имаму не преподнесли, и он так расстроился, что упал в обморок.
Рецепт фаршированных баклажанов ищите в материале "Рамблера".
1. Разрежьте баклажан пополам и достаньте внутреннюю мякоть. Посыпьте баклажанные лодочки солью.
2. Нарежьте мелким кубиком помидор, чеснок, лук и внутреннюю мякоть баклажана.
3. Перемешайте измельченные овощи и посолите.
4. Промойте лодочки баклажана от соли, а затем положите в них начинку. Сверху полейте растительным маслом.
5. Отправьте баклажаны в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
6. Готовые баклажаны посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!