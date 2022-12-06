Простой и быстрый рецепт имбирного печенья: видео

Имбирное печенье давно стало своеобразным символом Нового года и Рождества. Кто-то готовит его в качестве угощения для близких, кто-то просто для украшения стола, а кто-то занимается его выпечкой и трепетно раскрашивает каждую печеньку, чтобы преподнести их в подарок.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @julebakery опубликовала на своей странице видео, в котором поделилась простым рецептом имбирного печенья. Девушка подробно описала, какие для этого понадобятся ингредиенты, как должен выглядеть процесс приготовления поэтапно и сколько времени на это уйдет.