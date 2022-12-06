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2 часа назад

Простой и быстрый рецепт имбирного печенья: видео

Мира Маркина

Имбирное печенье давно стало своеобразным символом Нового года и Рождества. Кто-то готовит его в качестве угощения для близких, кто-то просто для украшения стола, а кто-то занимается его выпечкой и трепетно раскрашивает каждую печеньку, чтобы преподнести их в подарок.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @julebakery опубликовала на своей странице видео, в котором поделилась простым рецептом имбирного печенья. Девушка подробно описала, какие для этого понадобятся ингредиенты, как должен выглядеть процесс приготовления поэтапно и сколько времени на это уйдет.

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Рецептов этого печенья в интернете целое множество, однако этот отличается простотой и быстротой приготовления. Попробуйте и вы!

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Новый год 2023,Видео,
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