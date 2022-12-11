Диетолог назвала продукты, поднимающие настроение

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, какие продукты способны улучшить настроение человека.

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Употребление этих продуктов, по словам доктора, способно оказывать влияние на человеческую психику. Среди тех, что повышают настроение, Денисенко перечислила такие, как:

Шоколад

Всем известно, что даже небольшая порция этого лакомства способна повысить уровень эндорфинов, и это доказано учеными.

Жирная рыба

Омега-3, входящая в состав жирных сортов рыбы, помогает справиться со стрессом и снизить уровень раздражительности.

Малина, ежевика, черника и черная смородина

В состав этих ягод входят антиоксиданты, помимо этого, они улучшают кровообращение в мозге, что тоже способствует поднятию настроения.

Сельдерей

В его состав входит вещество триптофан, которое освобождает гормон серотонин, отвечающий за ощущения радости.

Также врач посоветовала чаще употреблять капусту (белокочанную, брюссельскую и брокколи) и оливковое масло.