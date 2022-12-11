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1 час назад

Диетолог Денисенко назвала продукты, поднимающие настроение

Мира Маркина

Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, какие продукты способны улучшить настроение человека.

Диетолог назвала продукты, поднимающие настроение
Фото: UnsplashUnsplash

Употребление этих продуктов, по словам доктора, способно оказывать влияние на человеческую психику. Среди тех, что повышают настроение, Денисенко перечислила такие, как:

  • Шоколад

Всем известно, что даже небольшая порция этого лакомства способна повысить уровень эндорфинов, и это доказано учеными.

  • Жирная рыба

Омега-3, входящая в состав жирных сортов рыбы, помогает справиться со стрессом и снизить уровень раздражительности.

  • Малина, ежевика, черника и черная смородина

В состав этих ягод входят антиоксиданты, помимо этого, они улучшают кровообращение в мозге, что тоже способствует поднятию настроения.

Почему алкоголь на самом деле не улучшает настроение

  • Сельдерей

В его состав входит вещество триптофан, которое освобождает гормон серотонин, отвечающий за ощущения радости.

Также врач посоветовала чаще употреблять капусту (белокочанную, брюссельскую и брокколи) и оливковое масло.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты не стоит есть на ужин.

Еда,Людмила Денисенко,
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