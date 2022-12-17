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1 час назад

В Роскачестве назвали марку лучшей вареной колбасы

Мария Кимакович

Результаты исследования представлены на официальном сайте Роскачества.

Названа марка лучшей вареной колбасы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты Роскачества исследовали образцы вареной колбасы пяти российских производителей: «Агрокомплекс», «Черкашин И Партнеръ», «Череповецкий мясокомбинат», «Окраина» и «Кузбасский мясокомбинат».

Лидирующую позицию и занял продукт торговой марки «Окраина», который соответствует всем необходимым стандартам.

По словам специалистов, в вареной колбасе «Окраина» не найдено синтетических красителей и опасных консервантов, в норме микробиологические показатели. Также продукт не содержит вредных для здоровья тяжелых металлов, нитритов и антибиотиков.

В какой колбасе больше всего антибиотиков

Кроме того, эксперты отметили, что колбаса хорошо и правильно приготовлена: отлично проварена и изготовлена из качественного сырья.

Ранее диетолог назвал безопасную для здоровья порцию красной икры.

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