Диетолог назвал безопасную для здоровья порцию красной икры

Икра — незаменимый продукт в рационе человека. Но употреблять ее нужно в ограниченном количестве. Врач-диетолог, нутрициолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» назвал безопасную для здоровья порцию красной икры.

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Специалист напомнил, что в икре содержатся элементы, способствующие укреплению иммунитета, правильному функционированию сердечно-сосудистой и нервной систем. Но в то же время в ней очень много соли, уточнил он.

«Я категорически не рекомендую употреблять ее людям с артериальной гипертонией, так как избыток соли для их организма очень губителен. Людям без таких недугов разрешено съедать в сутки не более 20 граммов продукта», — подчеркнул врач.

Детям, в свою очередь, стоит ограничиться 15 граммами продукта, отметил доктор. А людям с сахарным диабетом второго типа, аллергикам, гипертоникам и тем, кто страдает от ожирения, по его словам, лучше и вовсе отказаться от икры.