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2 часа назад

Как быстро избавиться от запаха чеснока во рту

Мира Маркина

Чеснок – незаменимый продукт на каждой кухне. Его добавляют во множество самых разных блюд или употребляют в чистом виде. Чеснок обладает таким количеством полезных свойств, что смело мог бы посоревноваться с аптечными витаминами или противовирусными препаратами. Ведь основная польза этого растения в том, что оно обладает антибиотическим действием против воспалительных заболеваний.

Как быстро избавиться от запаха чеснока во рту
Фото: UnsplashUnsplash

Помимо всего вышеперечисленного, чеснок нормализует работу кишечника и препятствует распространению раковых клеток. И, вроде бы, всем хорош продукт, но есть у него один весомый недостаток: запах, который остается еще в течение длительного времени после употребления чеснока. Многие даже перестают добавлять чеснок в пищу как раз по этой причине. Большинству этот запах неприятен, а у кого-то и вовсе способен вызвать тошноту.

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Однако уже давно найдены способы быстро и эффективно подавить неприятный запах изо рта после того, как вы съели блюдо с чесноком. Вот список продуктов, съев которые, вы быстро и эффективно избавитесь от неприятного запаха:

  • зеленое яблоко;
  • сухие чайные листья;
  • листья мяты;
  • салат-латук;
  • свежие зерна кардамона;
  • стакан молока.

Конечно, одним из лучших способов будет прополоскать полость рта водой и почистить зубы щеткой с пастой, однако далеко не всегда после обеда это возможно и удобно, потому попробуйте воспользоваться вышеперечисленными методами и съесть один из названных продуктов после чеснока, чтобы дыхание вновь стало свежим.

Еда,
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