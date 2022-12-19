Как быстро избавиться от запаха чеснока во рту

Чеснок – незаменимый продукт на каждой кухне. Его добавляют во множество самых разных блюд или употребляют в чистом виде. Чеснок обладает таким количеством полезных свойств, что смело мог бы посоревноваться с аптечными витаминами или противовирусными препаратами. Ведь основная польза этого растения в том, что оно обладает антибиотическим действием против воспалительных заболеваний.

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Помимо всего вышеперечисленного, чеснок нормализует работу кишечника и препятствует распространению раковых клеток. И, вроде бы, всем хорош продукт, но есть у него один весомый недостаток: запах, который остается еще в течение длительного времени после употребления чеснока. Многие даже перестают добавлять чеснок в пищу как раз по этой причине. Большинству этот запах неприятен, а у кого-то и вовсе способен вызвать тошноту.

Однако уже давно найдены способы быстро и эффективно подавить неприятный запах изо рта после того, как вы съели блюдо с чесноком. Вот список продуктов, съев которые, вы быстро и эффективно избавитесь от неприятного запаха:

зеленое яблоко;

сухие чайные листья;

листья мяты;

салат-латук;

свежие зерна кардамона;

стакан молока.