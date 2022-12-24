Рецепт тех самых фрикаделек: видео

Как много тех, кому не хватает "Икеи", ведь там было столько необходимых и стильных предметов декора и мебели. Однако множество поклонников этого бренда зачастую посещали гипермаркет вовсе не за тем, чтобы приобрести новые занавески, стул или бокалы – они ехали в "Икею" за... фрикадельками!

Помимо того, что в ресторане магазина можно было купить уже готовое блюдо, которое обычно подавалось под сливочным соусом, в отделе шведских продуктов продавались и замороженные фрикадельки. Когда бренд прекратил свою работу, многие начали искать в интернете рецепт приготовления этого полуфабриката, ведь их вкус действительно был каким-то особенным.

"Рамблер" нашел один из таких рецептов в социальной сети TikTok, пользователь с ником @kulynarist поделился секретом приготовления тех самых фрикаделек и соуса, который всем полюбился.

Подробный рецепт смотрите в видео. И приятного вам аппетита!