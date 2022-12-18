Рецепт быстрых тарталеток из лаваша с начинкой: видео

Неизбежность появления тарталеток на новогоднем столе давно проверена временем и доказана. Однако, как правило, никто особо не старается отличиться в этом вопросе оригинальностью и их просто-напросто наполняют икрой и сливочным маслом. А зря. Ведь начинок для такой закуски – великое множество, стоит лишь позволить разгуляться своей фантазии и немного уделить внимание сочетаемости вкусов.

А в преддверии новогодних праздников зачастую обнаруживается еще вот какая проблема – в канун Нового года найти в магазине упаковку готовых тарталеток становится практически невозможным. Но это еще не повод отказываться от приготовления популярной и любимой многими закуски.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @pp_vdvoem опубликовала на своей страничке видео, в котором показала и как можно разнообразить привычный вид начинки для тарталеток, и как сделать их быстро и легко из обыкновенного лаваша.