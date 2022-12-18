Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
44 минуты назад

Рецепт быстрых тарталеток из лаваша с начинкой: видео

Мира Маркина

Неизбежность появления тарталеток на новогоднем столе давно проверена временем и доказана. Однако, как правило, никто особо не старается отличиться в этом вопросе оригинальностью и их просто-напросто наполняют икрой и сливочным маслом. А зря. Ведь начинок для такой закуски – великое множество, стоит лишь позволить разгуляться своей фантазии и немного уделить внимание сочетаемости вкусов.

А в преддверии новогодних праздников зачастую обнаруживается еще вот какая проблема – в канун Нового года найти в магазине упаковку готовых тарталеток становится практически невозможным. Но это еще не повод отказываться от приготовления популярной и любимой многими закуски.

Имам в обмороке: легкая турецкая закуска для новогоднего стола

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @pp_vdvoem опубликовала на своей страничке видео, в котором показала и как можно разнообразить привычный вид начинки для тарталеток, и как сделать их быстро и легко из обыкновенного лаваша.

Приятного просмотра!

Новый год 2023,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители