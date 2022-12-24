Лучше магазинного: как приготовить сливочное масло дома

Многим нравится за завтраком съесть кусочек хлеба с маслом. А что, если магазинный молочный заменить на домашний? Будет еще вкуснее! «Рамблер» раскроет рецепт.

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Домашнее масло, очевидно, будет отличаться от магазинного аналога. Вкуснее или нет – каждый решит сам. Однако точно можно сказать одно – вредных ингредиентов там точно не будет. Их потребуется всего два: сливки с высоким содержанием жира и холодная вода. В качестве альтернативы можно также использовать сметану.

Сливками нужно наполовину наполнить банку и оставить на 10-15 минут, а после – встряхивать также в течение 10-15 минут. Можно вместо встряхивания воспользоваться миксером или блендером на средней скорости. Это может помочь добиться нужной консистенцией немного быстрее. Температура также очень важна. Теплая не подходит, потому что жир не отделится, холодная – потому что на взбивание уйдет гораздо больше времени. Нужно, чтобы сливки были прохладными, но не ледяными.