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1 час назад

Лучше магазинного: как приготовить сливочное масло дома

Катерина Саломе

Многим нравится за завтраком съесть кусочек хлеба с маслом. А что, если магазинный молочный заменить на домашний? Будет еще вкуснее! «Рамблер» раскроет рецепт.

Лучше магазинного: как приготовить сливочное масло дома
Фото: pixabay.compixabay.com

Домашнее масло, очевидно, будет отличаться от магазинного аналога. Вкуснее или нет – каждый решит сам. Однако точно можно сказать одно – вредных ингредиентов там точно не будет. Их потребуется всего два: сливки с высоким содержанием жира и холодная вода. В качестве альтернативы можно также использовать сметану.

Сливками нужно наполовину наполнить банку и оставить на 10-15 минут, а после – встряхивать также в течение 10-15 минут. Можно вместо встряхивания воспользоваться миксером или блендером на средней скорости. Это может помочь добиться нужной консистенцией немного быстрее. Температура также очень важна. Теплая не подходит, потому что жир не отделится, холодная – потому что на взбивание уйдет гораздо больше времени. Нужно, чтобы сливки были прохладными, но не ледяными.

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Следует следить за консистенцией. Через три минуты сливки должны начать твердеть, через 5 – должны начать появляться пузырьки, через 11 – уже получится небольшой твердый кусок. После образования твердого масла нужно сцедить молочную сыворотку. Ее можно будет использовать в хлебе и другой выпечке. Само же масло следует после этого залить стаканом холодной воды. В конце нужно его промокнуть полотенцем, чтобы избавиться от остатков сыворотки.

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