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9 минут назад

Полезно ли есть куркуму: видео

Мария Каткова

Куркума – это травянистое растение, из корня которого получают ярко-оранжевую приправу. Также куркума является близкой родственницей имбиря, поэтому многие принимают эту специю в качестве добавки “поднимающей иммунитет”, особенно в сезон простуд. Врач Сергей Малоземов рассказал, как на самом деле куркума влияет на организм и обладает ли она действительно полезными свойствами.

Стоит отметить, что на сегодняшний день проводились только внутрилабораторные исследования, которые не могут достоверно подтвердить пользу или вред куркумы. Для того, чтобы определить, как растение влияет на организм, необходимо провести клинические исследования с участием добровольцев. Именно поэтому врачи не могут однозначно подтвердить полезные свойства этой приправы.

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Подробнее о том, стоит ли добавлять куркуму к своему рациону, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как распознать дефицит витаминов в организме.

Еда,Видео,Сергей Малоземов,
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