В салат, но не лицом: быстрый рецепт из пяти доступных продуктов

"Рамблер" предлагает рецепт симпатичного салата, способного понравиться всем - и тем, кто его ест, и тому, кто его будет готовить. Главное его преимущество в том, что все ингредиенты для его приготовления можно купить практически в любом супермаркете. Кстати, стоят они не запредельно дорого.