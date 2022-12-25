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1 час назад

В салат, но не лицом: быстрый рецепт из пяти доступных продуктов

Катя Кобышева

Просто, быстро и вкусно - три главных требования, которым, хотелось бы, чтобы соответствовало любое блюдо.

В салат, но не лицом: быстрый рецепт из пяти доступных продуктов
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" предлагает рецепт симпатичного салата, способного понравиться всем - и тем, кто его ест, и тому, кто его будет готовить. Главное его преимущество в том, что все ингредиенты для его приготовления можно купить практически в любом супермаркете. Кстати, стоят они не запредельно дорого.

Ингредиенты

  • Смесь салатных листьев
  • Мандарины
  • Отварная свекла
  • Брынза
  • Грецкие орехи

Способ приготовления

  1. Если вы взяли смесь мытых салатных листьев, считайте, что вам повезло. Если нет, листья нужно вымыть и просушить. Это самая сложная часть и важная часть. Можно использовать специальную сушилку, а можно сушить на полотенце.
  2. Мандарины нужно очистить. Лучший вариант - взять самые мелкие, поскольку у них достаточно тонкая и нежная кожица, ее можно не очищать. Второй вариант - использовать грейпфруты. У них кожица толще, но и очищается значительно легче.
  3. Отварную свеклу нарезать крупным кубиком.
  4. Брынзу тоже нарезать кубиком.
  5. Грецкие орехи можно немного измельчить, но не в пыль.
  6. Все смешать, при желании заправить соком тех же мандаринов или бальзамическим соусом. А можно есть салат без заправки. Будет также вкусно.

Этот салат можно готовить хоть каждый день, но и на праздничном столе он будет отлично выглядеть.

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