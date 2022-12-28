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2 часа назад

Как на самом деле греть еду в СВЧ-печи, чтобы она прогревалась равномерно

Мира Маркина

Микроволновая печь – незаменимый атрибут кухни для многих людей. Но немногие знают о лайфхаках, которые позволяют пользоваться СВЧ-печью куда более эффективно. Подробнее об одном из них – в материале "Рамблера".

Как на самом деле греть еду, чтобы она прогревалась равномерно
Фото: UnsplashUnsplash

Порой случается так, что разогретая в микроволновке еда нагревается лишь по краям. При этом в середине блюдо остается холодным. А порой и вовсе складывается впечатление, что СВЧ-печь разогревает тарелку, а не еду. Однако выход есть: достаточно лишь поставить посуду с едой не в центр коуплера (стеклянного поддона для вращения), а на его край. За счет этого еда прогреется гораздо равномернее.

Данным лайфхаком поделилась Изабелла Авила в TikTok, и ее ролик быстро стал вирусным. Изабелла также рассказала, как разогреть в микроволновке вчерашнюю пиццу или пасту, чтобы на вкус блюда были такими, словно их приготовили только что. Для этого нужно поставить в микроволновку маленькую чашку с водой.

Как стакан воды в микроволновке помогает экономить

А чтобы не испортить СВЧ-печь, следует помнить, какие продукты разогревать в ней противопоказано – они могут взорваться. В числе таких продуктов: замороженные ягоды, фрукты и овощи с плотной шкуркой (их можно разогревать, если заранее проткнуть шкурку), а также цитрусовые.

Кроме того, не забывайте, что СВЧ-печь не совместима с керамикой. Керамика – это пористый материал. Воздух в порах расширяется при нагревании, что может спровоцировать взрыв.

Еда,
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