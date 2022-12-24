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2 часа назад

Как стакан воды в микроволновой печи помогает экономить

Мира Маркина

Трудно спорить с тем фактом, что микроволновая печь значительно облегчает жизнь в быту. Простой в использовании прибор помогает, не заморачиваясь, разморозить мясо и подогреть порцию еды. Как продлить жизнь этому незаменимому «помощнику», рассказываем в материале «Рамблера».

Как стакан воды в микроволновой печи помогает экономить
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Знающие люди время от времени ставят в микроволновую печь стакан воды. И вот почему. В инструкции к прибору четко сказано, что запрещено включать пустую микроволновку, подогревать или готовить в ней продукты общим весом менее 100 гр. Все потому, что подобные действия «посадят» самую дорогую деталь печи — магнетрон (он производит СВЧ-лучи, которые пронизывают пищу и заставляют ее нагреваться). Его замена — дорогое удовольствие, но при правильной эксплуатации магнетрон работает очень долго и без проблем.

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В пустой или недостаточно заполненной микроволновке появляется эффект, получивший название «стоячая волна». Именно он губительно действует на магнетрон. Прибор начинает работать хуже, размораживает и подогревает пищу дольше, а потом и вовсе выходит из строя. Чтобы этого избежать, вместе с маленькими порциями еды нужно ставить в СВЧ-печь стакан воды. Он создаст необходимый объем наполнения и спасет вас от лишних и совершенно ненужных расходов.

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