Как стакан воды в микроволновой печи помогает экономить

Трудно спорить с тем фактом, что микроволновая печь значительно облегчает жизнь в быту. Простой в использовании прибор помогает, не заморачиваясь, разморозить мясо и подогреть порцию еды. Как продлить жизнь этому незаменимому «помощнику», рассказываем в материале «Рамблера».

Знающие люди время от времени ставят в микроволновую печь стакан воды. И вот почему. В инструкции к прибору четко сказано, что запрещено включать пустую микроволновку, подогревать или готовить в ней продукты общим весом менее 100 гр. Все потому, что подобные действия «посадят» самую дорогую деталь печи — магнетрон (он производит СВЧ-лучи, которые пронизывают пищу и заставляют ее нагреваться). Его замена — дорогое удовольствие, но при правильной эксплуатации магнетрон работает очень долго и без проблем.