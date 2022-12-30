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56 минут назад

3 популярных новогодних блюда, которые очень быстро портятся

Мира Маркина

В Новый год принято накрывать щедрый стол: тут и салаты на любой вкус, и горячее, и закуски, и десерты. Но, заботясь о разнообразии яств, не стоит забывать и о том, что многие из них портятся крайне быстро. Подробнее о самых скоропортящихся продуктах новогоднего стола – в материале "Рамблера".

3 популярных новогодних блюда, которые очень быстро портятся
Фото: UnsplashUnsplash

Майонезные салаты

Уже через сутки после приготовления салаты, заправленные майонезом, становятся менее вкусными, а еще спустя какое-то время блюда начинают "бродить". Чтобы продлить срок хранения оливье и других любимых салатов, заправляйте их порционно, а в холодильник поставьте нарезанные продукты без майонеза – такая смесь без потери качества может храниться несколько суток.

Рыба

Соленая красная рыба неспроста часто становится причиной отравлений. На столе при комнатной температуре эта закуска может простоять не более трех часов. В холодильнике ее следует хранить не больше двух суток.

Новогодний стол 2023: какие блюда должны быть, как накрыть стол на Новый год

Торты и пирожные

Из-за наличия яиц в составе кондитерские изделия могут спровоцировать сильную интоксикацию организма, если условия хранения нарушены. У большинства тортов и пирожных срок годности не превышает пять суток. По истечении этого времени есть сладости не стоит. Благодаря сахару на вид они не изменятся, но тем не менее ими можно серьезно отравиться.

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