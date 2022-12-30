3 популярных новогодних блюда, которые очень быстро портятся

В Новый год принято накрывать щедрый стол: тут и салаты на любой вкус, и горячее, и закуски, и десерты. Но, заботясь о разнообразии яств, не стоит забывать и о том, что многие из них портятся крайне быстро. Подробнее о самых скоропортящихся продуктах новогоднего стола – в материале "Рамблера".
Уже через сутки после приготовления салаты, заправленные майонезом, становятся менее вкусными, а еще спустя какое-то время блюда начинают "бродить". Чтобы продлить срок хранения оливье и других любимых салатов, заправляйте их порционно, а в холодильник поставьте нарезанные продукты без майонеза – такая смесь без потери качества может храниться несколько суток.
Соленая красная рыба неспроста часто становится причиной отравлений. На столе при комнатной температуре эта закуска может простоять не более трех часов. В холодильнике ее следует хранить не больше двух суток.
Из-за наличия яиц в составе кондитерские изделия могут спровоцировать сильную интоксикацию организма, если условия хранения нарушены. У большинства тортов и пирожных срок годности не превышает пять суток. По истечении этого времени есть сладости не стоит. Благодаря сахару на вид они не изменятся, но тем не менее ими можно серьезно отравиться.