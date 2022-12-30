3 популярных новогодних блюда, которые очень быстро портятся

В Новый год принято накрывать щедрый стол: тут и салаты на любой вкус, и горячее, и закуски, и десерты. Но, заботясь о разнообразии яств, не стоит забывать и о том, что многие из них портятся крайне быстро. Подробнее о самых скоропортящихся продуктах новогоднего стола – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Майонезные салаты

Уже через сутки после приготовления салаты, заправленные майонезом, становятся менее вкусными, а еще спустя какое-то время блюда начинают "бродить". Чтобы продлить срок хранения оливье и других любимых салатов, заправляйте их порционно, а в холодильник поставьте нарезанные продукты без майонеза – такая смесь без потери качества может храниться несколько суток.

Рыба

Соленая красная рыба неспроста часто становится причиной отравлений. На столе при комнатной температуре эта закуска может простоять не более трех часов. В холодильнике ее следует хранить не больше двух суток.

Торты и пирожные