Чем опасен чай, заваренный вчера

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала изданию ФедералПресс, почему не стоит пить чай, заваренный вчера или еще раньше.

По словам специалиста, несвежий напиток не просто не принесет никакой пользы, но и может нанести существенный вред здоровью. Это связано с тем, что спустя сутки заварка начинает портиться – она становится благоприятной средой для размножения опасных бактерий и грибков.

«Если же заварка стоит сутки, то она становится почвой для размножения патогенов и грибков. Особенно опасен алкалоид гуанин, неблагоприятно воздействующий на нервную систему человека», – объяснила диетолог.