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51 минуту назад

Чем опасен чай, заваренный вчера

Мира Маркина

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала изданию ФедералПресс, почему не стоит пить чай, заваренный вчера или еще раньше.

По словам специалиста, несвежий напиток не просто не принесет никакой пользы, но и может нанести существенный вред здоровью. Это связано с тем, что спустя сутки заварка начинает портиться – она становится благоприятной средой для размножения опасных бактерий и грибков.

«Если же заварка стоит сутки, то она становится почвой для размножения патогенов и грибков. Особенно опасен алкалоид гуанин, неблагоприятно воздействующий на нервную систему человека», – объяснила диетолог.

Мансурова отметила, что все свои полезные свойства чай отдает в первые десять минут после заваривания. К тому же имеет большое значение то, как именно вы приготовите этот напиток – каждый вид чая требует определенного способа и температуры для заваривания.

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