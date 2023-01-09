Почему молоко горчит и можно ли его спасти

Молоко – именно тот напиток, который можно встретить почти на любой кухне. И неспроста: его используют для приготовления массы блюд – от десертов до супов, а кто-то любит просто пить молоко, не проводя с ним махинаций.

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Однако нередко данный напиток приобретает горьковатый привкус. Подробнее о том, с чем это связано – в материале "Рамблера".

Почему горчит молоко

В ходе термической обработки погибают бактерии, отвечающие за сквашивание молока. Продукт может выглядеть свежим, но при этом источать неприятный запах и быть горьковатым на вкус.

Настоящее коровье молоко также может горчить. Как правило, виной тому корм, который употребляла корова, ее состояние здоровья и воспаление вымени.

Еще одна причина, по которой молоко горчит, наличие в молоке "немолочных бактерий", стабилизирующих добавок и препаратов, которыми лечили корову.

Можно ли употреблять горькое молоко

Горькое молоко с неприятным запахом нельзя употреблять ни в каком виде. Такое состояние продукта говорит о том, что оно пропало. Приготовление блинов, оладьев и другой выпечки не является исключение. Игнорирование данной рекомендации может привести к отравлению.