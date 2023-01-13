Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
20 минут назад

Диетолог Соломатина объяснила, чем полезны вешенки для пожилых людей

Катя Кобышева
Елена Соломатинаэксперт

Известный врач-диетолог Елена Соломатина назвала вешенки уникальным продуктом, который особенно полезен для пожилых людей. Об удивительных свойствах этих грибов эксперт рассказала в беседе с беседе с Life.ru.

Диетолог объяснила, чем полезны вешенки для пожилых
Фото: UnsplashUnsplash

В вешенках содержится много клетчатки, они низкокалорийны, но при этом дают чувство сытости.

"В вешенках достаточно много клетчатки, все мы знаем, что она является кормом для нашей полезной микрофлоры, поэтому укрепляет нашу иммунную систему, нервную, снижает уровень холестерина. Богаты эти грибы и витаминами, в частности группы В, которые отвечают за нормальную работу нервной системы. И включение вёшенок в рацион препятствует ранней потере когнитивных способностей у людей, поэтому этот продукт полезен для пожилых".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Кроме клетчатки, в вешенках содержатся витамины и важные микроэлементы, которые помогают предупредить развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и даже появление седины.

Диета при повышенном холестерине: меню, что можно и нельзя есть

Ранее психотерапевт объяснил, почему мужчины изменяют.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители