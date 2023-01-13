Диетолог объяснила, чем полезны вешенки для пожилых

"В вешенках достаточно много клетчатки, все мы знаем, что она является кормом для нашей полезной микрофлоры, поэтому укрепляет нашу иммунную систему, нервную, снижает уровень холестерина. Богаты эти грибы и витаминами, в частности группы В, которые отвечают за нормальную работу нервной системы. И включение вёшенок в рацион препятствует ранней потере когнитивных способностей у людей, поэтому этот продукт полезен для пожилых".

