Диетолог объяснила, чем полезны вешенки для пожилых

Известный врач-диетолог Елена Соломатина назвала вешенки уникальным продуктом, который особенно полезен для пожилых людей. Об удивительных свойствах этих грибов эксперт рассказала в беседе с беседе с Life.ru.
В вешенках содержится много клетчатки, они низкокалорийны, но при этом дают чувство сытости.
Кроме клетчатки, в вешенках содержатся витамины и важные микроэлементы, которые помогают предупредить развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и даже появление седины.
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