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3 часа назад

Психотерапевт объяснил, почему мужчины изменяют

Катерина Саломе

На мысли об измене мужчин толкает недооцененность женами. Об этом психотерапевт Майрон Нельсон рассказал в авторской колонке для издания Psychology Today.

Психотерапевт объяснил, почему мужчины изменяют
Фото: pixabay.compixabay.com

Близость и общение требуется всем людям вне зависимости от гендерной принадлежности, утверждает эксперт. Но мужчины, в отличие от женщин, часто сталкиваются с ограничениями — общество напоминает им, что нельзя быть открытыми и доверчивыми, уточнил врач.

По словам эксперта, у представителей сильного пола немного возможностей для самовыражения — спорт, гнев и секс. Именно поэтому они часто прибегают к интимной близости для удовлетворения потребности в общении.

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"Те мои клиенты, кто действительно изменял, делали это в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь — это простой способ сократить разрыв между мыслями и действиями", — заявил Нельсон.

Психотерапевт уточнил, что мужчины, чувствуя себя недооцененными, неуслышанными и лишенными уважения, часто прибегают к интрижкам на стороне. Этот патерн формируется еще в глубоком детстве, подчеркнул эксперт, если мальчик не получал от мамы достаточно похвалы.

Ранее мы писали о том, что делать в случае "мягкой" измены.

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