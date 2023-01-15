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46 минут назад

Самый популярный напиток: как приготовить баблти

Катя Кобышева

Мода постоянно меняется, причем не только на одежду, но и все остальное, в том числе напитки. Сейчас мир охватила настоящая мания - баблти.

Самый популярный напиток: как приготовить баблти
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" рассказывает, как приготовить модный напиток у себя дома.

Ингредиенты

  • Любимый черный чай - 3 столовых ложки
  • Вода - 4 стакана
  • Сахар - по вкусу
  • Готовые шарики из тапиоки - сколько посчитаете нужным
  • Молоко - по вкусу
  • Сироп - по вкусу
  • Лед

Приготовление

  1. Заварите крепкий черный чай, дайте ему остыть и процедите.
  2. Добавьте молоко, сахар и сироп. Тут нет строгих пропорций, действуйте, как подсказывает сердце и чувство меры.
  3. Рассыпьте лед по стаканам, добавьте шарики тапиоки и налейте чаю.

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Если хотите весело провести время и удивить друзей - этот рецепт для вас. Указанного количества ингредиентов хватит на шесть порций.

Самое главное во всей этой истории - подача. Должно быть красиво. Поэтому уделить внимание выбору трубочек и стаканов. А также продумайте украшение. Это могут быть взбитые сливки, семена чиа, орешки, кусочки фруктов. Также можно поэкспериментировать с различными сиропами и пищевыми красителями. Как видите, простор для творчества здесь достаточно большой, при этом усилий от вас понадобится минимум, а вот эффект будет впечатляющим. Если не любите приглашать гостей, не смешивайте сразу все ингредиенты. Оставьте черный заваренный чай как основу и готовьте баблти непосредственно перед употреблением.

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