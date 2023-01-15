Самый популярный напиток: как приготовить баблти

Ингредиенты

Приготовление

Самое главное во всей этой истории - подача. Должно быть красиво. Поэтому уделить внимание выбору трубочек и стаканов. А также продумайте украшение. Это могут быть взбитые сливки, семена чиа, орешки, кусочки фруктов. Также можно поэкспериментировать с различными сиропами и пищевыми красителями. Как видите, простор для творчества здесь достаточно большой, при этом усилий от вас понадобится минимум, а вот эффект будет впечатляющим. Если не любите приглашать гостей, не смешивайте сразу все ингредиенты. Оставьте черный заваренный чай как основу и готовьте баблти непосредственно перед употреблением.