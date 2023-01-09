Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Что будет, если пить кофе с лимоном

Мира Маркина

За последние несколько лет в Сети появилось немало материалов о пользе кофе с лимоном. По словам авторов статей, это сочетание обладает чудодейственным эффектом и способно решить множество проблем со здоровьем.

Что будет, если пить кофе с лимоном
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о самых распространенных мифах про кофе с лимоном и о том, стоит ли к ним прислушиваться – в материале "Рамблера".

Похудение

Кофе и лимонная вода по отдельности лишь косвенно уменьшают аппетит. Но глобально употребление данных напитков не поможет сбросить лишние килограммы. Если пить кофе с лимоном, чуда также не произойдет. Эксперты отмечают лишь возможное ускорение метаболизма, а также большее выведение жидкости за счет кофеина.

Спокойный кишечник

Некоторые убеждены в том, что долька лимона, посыпанная кофе, способна успокоить кишечник в момент диареи. Однако эффект от такой закуски будет прямо противоположным: кофеин, напротив, стимулирует кишечник, а значит диарея лишь усугубится.

Врач Михалева предостерегла беременных от употребления кофе

Здоровая кожа

И кофе, и лимон обладают антиоксидантами, а также способны стимулировать выработку коллагена. Все это и вправду делает кожу красивее и здоровее. Вот только нет данных о том, что в паре продукты действуют лучше.

Хороший иммунитет

Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в кофе и лимоне, действительно улучшают состояние иммунитета. Однако исследований о том, что добавление цитруса в бодрящий напиток непременно поможет организму справиться с микробами, нет. По мнению экспертов, куда эффективнее тщательно мыть руки.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители