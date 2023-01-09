Что будет, если пить кофе с лимоном

За последние несколько лет в Сети появилось немало материалов о пользе кофе с лимоном. По словам авторов статей, это сочетание обладает чудодейственным эффектом и способно решить множество проблем со здоровьем.

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Подробнее о самых распространенных мифах про кофе с лимоном и о том, стоит ли к ним прислушиваться – в материале "Рамблера".

Похудение

Кофе и лимонная вода по отдельности лишь косвенно уменьшают аппетит. Но глобально употребление данных напитков не поможет сбросить лишние килограммы. Если пить кофе с лимоном, чуда также не произойдет. Эксперты отмечают лишь возможное ускорение метаболизма, а также большее выведение жидкости за счет кофеина.

Спокойный кишечник

Некоторые убеждены в том, что долька лимона, посыпанная кофе, способна успокоить кишечник в момент диареи. Однако эффект от такой закуски будет прямо противоположным: кофеин, напротив, стимулирует кишечник, а значит диарея лишь усугубится.

Здоровая кожа

И кофе, и лимон обладают антиоксидантами, а также способны стимулировать выработку коллагена. Все это и вправду делает кожу красивее и здоровее. Вот только нет данных о том, что в паре продукты действуют лучше.

Хороший иммунитет