Как проверить качество молока в домашних условиях

Молоко — один из основных продуктов, которые есть на кухне любой хозяйки. Но в качестве и свежести напитка многие порой сомневаются. Эти сомнения не беспочвенны, поскольку иногда производители добавляют в молоко вовсе не присущие ему элементы, преследуя различные цели. О том, для чего они это делают, и как легко проверить качество напитка, читайте в материале «Рамблера».
Проверить, не разбавлено ли молоко водой при производстве для увеличения объема продукта, можно при помощи спирта или обычной водки. Для этого в емкость из стекла следует налить молоко, а затем добавить в него увеличенное вдвое количество спирта. Перемешать. У качественного молока на поверхности образуются хлопья, поскольку казеин, содержащийся в продукте, вступив в реакцию, выпадет в осадок. В разбавленном же молоке хлопья появятся намного позже или не появятся вовсе.
Для того, чтобы загустить молоко, производители иногда добавляют в него крахмал. Проверить его наличие в напитке легко можно с помощью йода, который надо капнуть в молоко. Достаточно нескольких капель. Разбавленное молоко приобретет фиолетовый оттенок, натуральное же станет желто-коричневым.
В проверке свежести молока на помощь вам придет пищевая сода. В стакан следует налить около 100 мл напитка, а затем добавить в него около 1\4 чайной ложки соды. Если на молоке начнут образовываться небольшие пузырьки, значит свежесть продукта под большим вопросом.
Желая скрыть меньшую жирность продукта, нежели та, что указана на упаковке, недобросовестные производители добавляют в молоко мел. О его наличии можно узнать с помощью уксуса. Небольшое его количество нужно влить в молоко и следить за реакцией. Если поверхность напитка начнет пениться, значит, мел в него, увы, добавили.