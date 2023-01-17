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2 часа назад

Как проверить качество молока в домашних условиях

Мария Кимакович

Молоко — один из основных продуктов, которые есть на кухне любой хозяйки. Но в качестве и свежести напитка многие порой сомневаются. Эти сомнения не беспочвенны, поскольку иногда производители добавляют в молоко вовсе не присущие ему элементы, преследуя различные цели. О том, для чего они это делают, и как легко проверить качество напитка, читайте в материале «Рамблера».

Как проверить качество молока в домашних условиях
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Спирт

Проверить, не разбавлено ли молоко водой при производстве для увеличения объема продукта, можно при помощи спирта или обычной водки. Для этого в емкость из стекла следует налить молоко, а затем добавить в него увеличенное вдвое количество спирта. Перемешать. У качественного молока на поверхности образуются хлопья, поскольку казеин, содержащийся в продукте, вступив в реакцию, выпадет в осадок. В разбавленном же молоке хлопья появятся намного позже или не появятся вовсе.

Йод

Для того, чтобы загустить молоко, производители иногда добавляют в него крахмал. Проверить его наличие в напитке легко можно с помощью йода, который надо капнуть в молоко. Достаточно нескольких капель. Разбавленное молоко приобретет фиолетовый оттенок, натуральное же станет желто-коричневым.

Сода

В проверке свежести молока на помощь вам придет пищевая сода. В стакан следует налить около 100 мл напитка, а затем добавить в него около 1\4 чайной ложки соды. Если на молоке начнут образовываться небольшие пузырьки, значит свежесть продукта под большим вопросом.

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Уксус

Желая скрыть меньшую жирность продукта, нежели та, что указана на упаковке, недобросовестные производители добавляют в молоко мел. О его наличии можно узнать с помощью уксуса. Небольшое его количество нужно влить в молоко и следить за реакцией. Если поверхность напитка начнет пениться, значит, мел в него, увы, добавили.

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