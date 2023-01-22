Диетолог назвала полезные альтернативы сладостям

Чтобы есть десерты без вреда для фигуры, необходимо заменить мороженое на кокосовый йогурт, а вафли выбирать цельнозерновые, считает американский диетолог Лаура Бурак. Она назвала шесть полезных альтернатив сладким десертам в материале для Eat This, Not That!.

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Кокосовый йогурт вместо мороженого сократит калории и увеличит пользу десерта, пояснила специалист. Чтобы вкус был более насыщенным, Бурак предложила добавить фрукты и орехи, а любителям фруктового мороженого посоветовала смешать замороженные фрукты с молоком.

Диетолог также порекомендовала заменить обычную муку на миндальную и отказаться от классических десертов, например от "Красного бархата" и медовика. В качестве альтернативы жевательным конфетам и ирискам она предложила богатые антиоксидантами и клетчаткой финики с арахисовой пастой.

Еще один совет Бурак — вместо обычных вафель с сиропом готовить замороженные цельнозерновые, смазывать их арахисовым маслом и посыпать ягодами. Уменьшить тягу к сладкому поможет темный шоколад с высоким содержанием какао: можно съедать кусочек после еды или во время перекуса.

От молочных коктейлей лучше отказаться в пользу овощных и фруктовых напитков.

"Смузи — более здоровый вариант, после которого вы почувствуете себя энергичным, а не сонным", — пояснила Бурак.