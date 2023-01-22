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2 часа назад

Бренд-шеф Алексей Пинский рассказал, как приготовить правильный тайский суп "Том Ям"

Мира Маркина

Главное в супе "Том Ям" — свежие морепродукты и оригинальные специи, которые отвечают за аромат этого тайского супа: лемонграсс, листья лайма и кинза. Авторский рецепт "Том Яма" "Газете.ру" рассказал бренд-шеф Алексей Пинский.

Бренд-шеф рассказал, как приготовить тайский суп "Том Ям"
Фото: PxherePxhere

Чтобы приготовить блюдо, понадобятся морепродукты, куриный бульон, пара зубчиков чеснока, корень имбиря, лемонграсс, лайм и листья лайма, а также томаты черри, паста "Том Ям", кокосовое молоко, кинза и рис.

"Подойдут любые морепродукты. Можно использовать креветки, гребешки, кальмары, каракатицы, вонголе или мидии. Двух-трех видов морепродуктов вполне достаточно", — отметил шеф.

В первую очередь, по словам Пинского, стоит приготовить куриный бульон. Пока он варится, сделать овощную обжарку: произвольно нарезать чеснок, корень имбиря и лемонграсс, а затем обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Далее добавить обжарку в кипящий бульон, через полчаса туда же бросить пару листьев и дольку лайма и продолжать варить ещё 5 минут.

Как приготовить тот самый грибной крем-суп "как в ресторанах"

В процеженный бульон нужно добавить обжаренную на сковородке пасту "Том Ям", довести суп до кипения и влить в него кокосовое молоко.

"Морепродукты добавляйте в самом конце, чтобы они не стали "резиновыми". Положите их в самом конце и варите 2-3 минуты, после чего добавьте нарезанные на половинки томаты-черри, и снимите суп с огня. Подавайте Том-Ям с пиалой риса сорта "Акита камачи", предварительно сваренным на пару", — добавил шеф-повар.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых вредных ингредиентах для супа.

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