Можно ли отравиться гречкой

Такая привычная и любимая гречка в действительности может оказаться опасной.

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"Рамблер" рассказывает, в каких случаях гречка может вызвать отравление.

Конечно, гречка не тот продукт, который часто становится причиной отравления. Но тем не менее такие случаи есть и о них нужно знать, чтобы действовать.

Гречкой можно отравиться в нескольких случаях. Первый - превышен срок хранения крупы. Со временем ядрышки гречки приобретают пористую структуру, увеличивается вероятность того, что гречка попросту "впитает" в себя отравляющие вещества, если они по какой-то причине окажутся рядом. Второй - нарушение технологии сбора урожая. Если на гречишном поле были ядовитые сорняки, например, повилика, они могли попасть и в чистую крупу, если технология была нарушена. И третий случай - если крупа была импортирована из стран с влажным климатом. В процессе подготовки и транспортировки ядра гречки могли набрать влагу и стать хорошей средой для образования плесени и размножения опасных бактерий.

Всегда обращайте внимание на срок хранения крупы. Если вы любите делать запасы, не забывайте их обновлять. Как правило крупы хранятся год, после этого их вкусовые качества ухудшаются, появляется характерная горчинка. Такую крупу не стоит употреблять в пищу.

Если вы съели просроченный продукт, вы почувствуете тошноту, тяжесть в желудке, слабость в мышцах, начнется диарея, повысится потливость, то, возможно, вы отравились. Если в гречку случайно попали части повилики, то симптомы отравления будут отличаться, из-за присутствия в ней сапонинов. Человек чувствует тревогу, беспокойство и возбуждение, также есть тошнота, рвота, понос, могут появиться кишечные колики.