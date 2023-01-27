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1 час назад

Эксперт по питанию Ли назвала самый полезный вид хлеба

Мира Маркина

Проращенный хлеб можно регулярно употреблять в пищу без риска поправиться. Об этом врач, специалист по лечебному питанию Эми Ли рассказала американскому изданию She Finds.

По словам эксперта, проращенный хлеб готовится из зерен, которым дали прорасти в воде, прежде чем сделать из них муку. В числе его достоинств низкое содержание углеводов и калорий и низкий гликемический индекс. Организм легко усваивает такой хлеб.

Помимо этого, в проращенном хлебе много витаминов и минералов, а высокое содержание клетчатки продлевает чувство сытости. Если в хлеб добавить орехи или семена, он станет еще полезнее для организма.

Диетолог Бобровский рассказал, как выбрать полезный хлеб

В отличие от обычного белого хлеба, пророщенный не готовят из рафинированных углеводов. У людей, которые перешли на него, ниже риск заболеть ожирением, диабетов второго типа и многими другими серьезными заболеваниями.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасен хлеб с плесенью.

Еда,Видео,Эми Ли,
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