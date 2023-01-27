Запеканка для любителей хачапури: видео

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @ollivka68 поделилась на своей страничке видеорецептом сырной запеканки.

Готовится это блюдо очень просто и с использованием простых ингредиентов, но результат впечатлит даже гурмана – нежная и сочная запеканка с тянущимся сыром по вкусу очень напоминает популярное грузинское блюдо хачапури.

Помимо этого такой способ приготовления запеканки позволяет есть ее даже во время диеты, ведь все ингредиенты подходят для рациона правильного питания.

Для приготовления вам понадобятся

яйца куриные

кефир

творог

рисовая мука

разрыхлитель

тертый сыр.

Подробный рецепт смотрите в видео. Приятного аппетита!