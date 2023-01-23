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2 часа назад

Как просто приготовить идеальный паштет из печени: видео

Мира Маркина

Паштет – прекрасный вариант для приготовления быстрых закусок, когда внезапно нагрянули гости, или бутербродов на завтрак. Чаще всего для паштета выбирают куриную печень, так как она быстро готовится и с ней блюдо получается очень нежным.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @mari_ne_pp опубликовала на своей странице видеоролик, в котором рассказала, как быстро приготовить паштет из куриной печени.

Для этого вам понадобятся сливки, куриная печень, морковь, лук и специи. Все ингредиенты стоит обжарить и немного протушить вместе, после чего пюрировать с помощью блендера.

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Подробнее смотрите в видео.

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