Как просто приготовить идеальный паштет из печени: видео

Паштет – прекрасный вариант для приготовления быстрых закусок, когда внезапно нагрянули гости, или бутербродов на завтрак. Чаще всего для паштета выбирают куриную печень, так как она быстро готовится и с ней блюдо получается очень нежным.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @mari_ne_pp опубликовала на своей странице видеоролик, в котором рассказала, как быстро приготовить паштет из куриной печени.

Для этого вам понадобятся сливки, куриная печень, морковь, лук и специи. Все ингредиенты стоит обжарить и немного протушить вместе, после чего пюрировать с помощью блендера.