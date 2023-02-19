Млечный путь: рецепт булочек лучше, чем у мамы

Вкус тех самых булочек мы помним с детства. Но, оказывается, их вполне по силам приготовить самостоятельно.
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"Рамблер" предлагает простой и даже относительно быстрый рецепт вкуснейших булочек.
Ингредиенты
- Молоко - 1 литр
- Соль - 1 столовая ложка
- Сахар - 6 столовых ложек
- Сливочное масло - 200 граммов
- Сухие дрожжи - 1 пакетик
- Яйца - 3 штуки
- Мука - 1200-1300 граммов
Приготовление
- Заранее вытащите молоко и яйца из холодильника. Масло должно подтаять, а яйца хотя бы слегка согреться. Выливаем молоко в большую кастрюлю, не менее пяти литров, а лучше семь. Ставим на медленный огонь.
- Пока молоко нагревается, добавляем соль, сахар, подтаявшее масло и яйца. Продолжаем помешивать, чтобы масло полностью растаяло. Молоко не перегревайте: 40 градусов - это максимум. Иначе испортятся дрожжи, а яичный белок начнет сворачиваться.
- Просейте муку. Понемногу начните подмешивать в кастрюлю. Не торопитесь, чтобы не было комочков.
- Когда тесто станет густым, начните месить руками. Тут нужно терпение и силы. Продолжать вымешивать тесто нужно до тех пор, пока оно не начнет отставать от руки и кастрюли. На это у вас уйдет килограмм или чуть больше муки.
- Оставьте кастрюлю в теплом месте. Когда тесто поднимется, его нужно опустить. Когда оно поднимется второй раз, высыпаем часть муки на стол и перекладываем на нее тесто. Еще немного месим, чтобы сформировался красивый бесформенный шар.
- Делим пополам, потом еще раз пополам. Потом каждую четвертинку делим на три части, а каждую треть от четвертинки еще раз на три части. Всего должно получиться 36 небольших шариков. На этом можно остановиться, а можно усложнить задачу. Из каждого шарика нужно скатать колбаску и завязать в узелок.
- Все расставляем на противни, смазываем яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Если духовка печет неравномерно, не забудьте повернуть противень другой стороной.