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47 минут назад

Чизкейк “соленая карамель”: простой видеорецепт

Мира Маркина

Чизкейк – один из самых популярных десертов во многих странах. Как правило, для того, чтобы вкусить этот нежный торт, мы идем в кафе или ресторан, однако приготовить его самостоятельно не так уж и трудно. В интернете множество рецептов и мы нашли для вас один из тех, что подойдет и для праздничного стола – чизкейк с соленой карамелью.

Один из пользователей социальной сети TikTok с ником @yurakorolyov1 опубликовал на своей странице видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, как приготовить этот десерт на своей кухне.

Для приготовления вам понадобятся:

  • Песочное печенье
  • Сливочное масло
  • Творожный сыр
  • Сахар
  • Сливки
  • Яйцо.

Как приготовить пирог с черникой на творожном тесте

Подробный рецепт смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал рецепт тех самых фрикаделек.

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