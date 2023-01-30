Чизкейк “соленая карамель”: простой видеорецепт

Чизкейк – один из самых популярных десертов во многих странах. Как правило, для того, чтобы вкусить этот нежный торт, мы идем в кафе или ресторан, однако приготовить его самостоятельно не так уж и трудно. В интернете множество рецептов и мы нашли для вас один из тех, что подойдет и для праздничного стола – чизкейк с соленой карамелью.
Один из пользователей социальной сети TikTok с ником @yurakorolyov1 опубликовал на своей странице видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, как приготовить этот десерт на своей кухне.
Для приготовления вам понадобятся:
Подробный рецепт смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" показывал рецепт тех самых фрикаделек.